اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، أن محاولات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله (في دعم غزة وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل) "تفشل".

وفي تصريحات له بقاعدة تل شميم، قال يوآف غالانت: "محاولات نصر الله تفشل، نعمل بحرية عسكرية في كل مكان، نضرب في دمشق، نضرب في بيروت وصيدا والنبطية ونعمل وفق احتياجاتنا من أجل درء التهديدات عن دولة إسرائيل".

وأضاف غالانت: "كل يوم نحن ننتصر، وكل يوم حزب الله يخسر، وإن قام نصر الله بالتصعيد سنرد بقوة أكبر، وسيستمر الأمر كذلك".

في حين أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لجنود وثكنة مواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان حسن نصر الله قد رد على التهديد الإسرائيلي باستهداف بيروت قائلا: "المقاومة في لبنان تملك قدرات يجهلها العدو..تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT