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لبنان.. مقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين بغارة إسرائيلية ومقطع فيديو يظهر دمارا هائلا (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين بغارة إسرائيلية ومقطع فيديو يظهر دمارا هائلا (فيديوهات)
AFP
صورة أرشيفية - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
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أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين، إثر غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفلة التي قضت بالغارة الإسرائيلية على مجدل زون، حيث أشار النشطاء إلى "همجية الاحتلال بحق أطفال جنوب لبنان"، معربين عن حزنهم بوفاة الطفلة.

في حين انتشر مقطع فيديو يوثق آثار الدمار من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة مجدل زون.

كما أظهر مقطع فيديو آخر حالة من الهلع والخوف أصابت الأطفال في إحد المدارس في منطقة النبطية جنوبي لبنان، من جراء القصف الإسرائيلي.

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واستهدفت المدفعي الإسرائيلية اليوم، بلدات راشيا الفخار وكفر حمام، وأطرآف بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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