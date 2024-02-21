تحقيق: شاحنة مساعدات أممية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة رغم تحركها بـ"مسار متفق عليه"

كشفت شبكة "سي إن إن" أن شاحنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل مواد غذائية حيوية متجهة إلى شمال غزة تعرضت للقصف في 5 فبراير بقذيفة إسرائيلية، بالرغم من الاتفاق على "توفير طريق آمن".

وأوضحت "سي إن إن" أنها اطلعت على التقرير الداخلي للأمم المتحدة عن الحادث والمراسلات بين الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي التي تظهر أن مسار هذه القافلة قد "تم الاتفاق عليه مسبقا".

وحسب "سي إن إن"، فقد انطلقت الشاحنة كجزء من قافلة تحمل علامة الأمم المتحدة رقم 10، أعلى طريق الرشيد في الساعات الأولى من الصباح.

ووصلت إلى نقطة احجاز للجيش الإسرائيلي في الساعة 04:15 صباحا، وكانت متوقفة لأكثر من ساعة، ثم تم ضربها في السعة 05:35، صباحا، فيما لم يقتل أحد على متنها.

وتقول الأمم المتحدة إنها تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية، حيث أشارت "سي إن إن" في تحقيقها إلى أنها حددت، وفق صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها بعد ساعتين فقط من الهجوم، السفن التي لا يمكن أن تكون سوى قوارب البحرية الإسرائيلية، حيث تم نشرها على طول الساحل وتهاجم غزة من الغرب.

ومع المجاعة الوشيكة للكثيرين في جميع أنحاء غزة، يفيد الخبراء بأن ضرب شاحنة الغذاء يعد "جريمة حرب محتملة".

في حين يزعم الجيش الإسرائيلي أنه يساعد في تنسيق الإغاثة الإنسانية في غزة، لكن وكالات الإغاثة تؤكد إنها تواجه تأخيرات متكررة، بينما يتم احتجاز بعض الموظفين وحتى تعذيبهم.

المصدر: "سي إن إن" + RT