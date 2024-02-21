لافروف وشكري يبحثان الوضع في غزة ويؤكدان ضرورة إقامة دولة فلسطينية

ناقش وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري اليوم الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط وبشكل خاص في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أن "رئيسي وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الأكثر إلحاحا للوضع في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الوضع في قطاع غزة".

وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين "شددا على ضرورة التوحيد السريع للجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة على أساس معترف به عموما، والتي تنطوي على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، بحث الوزيران قضايا مواصلة تطوير "العلاقات الروسية المصرية الودية، بما في ذلك تعزيز تفاعل السياسة الخارجية في الأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى، فضلا عن تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في المجالات التجارية والاقتصادية".

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المحطة الختامية في جولته في أمريكا اللاتينية البرازيل، لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.

المصدر: RT