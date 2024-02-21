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لافروف يصل إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية "العشرين" (فيديو)

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لافروف يصل إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أن الاجتماع الأول برئاسة البرازيل سيخصص للأجندة "والتركيز على تسوية التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية".

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كما لفتت الوزارة إلى أن لافروف سيتحدث في كلمته عن تقييم روسيا للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي وأسبابها وديناميكياتها الداخلية، والخطوات اللازمة للتغلب على هذه المشاكل بشكل فعال.

ومن المقرر أن يعقد لافروف عدة لقاءات مع نظرائه في بلدان الأسواق الناشئة.

والبرازيل المحطة الختامية في جولة لافروف في أمريكا اللاتينية، حيث زار كوبا وفنزويلا.

المصدر: RT

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