بلينكن يؤكد للرئيس البرازيلي رفض واشنطن تشبيه الحرب الإسرائيلية على غزة بالمحرقة النازية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء، أن واشنطن ترفض تصريحاته التي قارن فيها تصرفات إسرائيل في غزة بالمحرقة النازية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين إن بلينكن "أوضح أننا نختلف مع تلك التصريحات" خلال اجتماع استمر أكثر من 90 دقيقة مع لولا دا سيلفا، مضيفا أنه دار بينهما "نقاش صريح" خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي في برازيليا.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر مساء أمس الثلاثاء: "لا نوافق على هذه التصريحات. كنا واضحين جدا أننا لا نعتقد بحصول إبادة في غزة"، وتأتي هذه التصريحات عشية لقاء لولا دا سيلفا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويوم الأحد الماضي، اتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه. كما استدعى السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.

المصدر: RT + فرانس برس