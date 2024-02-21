الجيش الأمريكي يعلن استهداف "أنصار الله" سفينة تحمل "مساعدات إنسانية"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" اليوم الأربعاء إطلاق حركة "أنصار الله" اليمنية صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أمريكية تحمل مساعدات إنسانية خلال توجهها لميناء عدن.

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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 19 فبراير بين الساعة 12:30 ظهرا. والساعة 1:50 ظهرا. (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة "إم.في سي شامبيون"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن".

وأضاف البيان: "انفجر أحد الصواريخ بالقرب من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة. ومع ذلك، واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية وهي توصيل الحبوب إلى عدن في اليمن، لصالح الشعب اليمني".

ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، أعلن الحوثيون استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارهم بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

Houthis Target Ship Linked to Humanitarian Aid



On February 19, between 12:30 p.m. and 1:50 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles at M/V Sea Champion, a Greek-flagged, U.S.-owned bulk carrier bound for the port of Aden in… pic.twitter.com/uOH8FFwo9j — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 21, 2024

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة، مؤكدا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".

وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

المصدر: RT