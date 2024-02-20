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"سينتكوم" تكشف عن سلاح استخدمه الحوثيون لأول مرة ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر

العلوم والتكنولوجيا

esse.24newnews.ru
صورة أرشيفية
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أفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) بنشاط عسكري جديد من نوعه للحوثيين في مياه البحر الأحمر حيث استخدموا لأول مرة مسيّرات بحرية.

وقالت إن درونا بحريا تابعا للحوثيين تم اكتشافه من قبل أفراد طاقم إحدى السفن الحربية الأمريكية الذين أطلقوا النيران عليه.

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وقالت القيادة إن هذه هي أول مرة تتعرض فيها سفينة حربية أمريكية لهجوم درون انتحاري بحري، مشيرا إلى أن الحوثيين كانوا يستخدمون سابقا مسيّرات جوية فقط ضد السفن الحربية الأمريكية.

ويرى الخبراء أنه صار بمقدور الحوثيين الآن استهداف أية سفينة حربية تابعة للناتو في البحر الأحمر، وإنهم سيستخدمون مستقبلا  المسيّرات البحرية الانتحارية ضد السفن الحربية الأمريكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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