فيدان وبلينكن يبحثان خطوات وقف إطلاق النار في غزة والأزمة الأوكرانية

ذكرت قناة "إن تي في" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدد من القضايا الأخرى.

وقال المصدر: "ناقش فيدان وبلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل، الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن".

وذكرت القناة أن "الوزرين ناقشا أيضا الصراع في أوكرانيا، وعملية توسيع حلف الناتو، والمفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا بشأن معاهدة السلام والأحداث الإقليمية الأخرى، فضلا عن جدول الزيارات رفيعة المستوى في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية التركي في كلمة أدلى بها أثناء اجتماع وزراء خارجية "العشرين"، إلى تسوية الأزمة في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وناشد بالمجتمع الدولي إلى مشاركة فعالة أكثر في تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار الوزير التركي إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم "تحديات عديدة" متعلقة بعدم المساواة في العالم وعدم العدالة وضعف الاقتصاد والمشاكل البيئية.

ولفت إلى أهمية جهود مجموعة العشرين في مختلف المجالات، حيث تواجه أزمات.

وانطلقت يوم الأربعاء، أولى جلسات مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتصدرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مجريات هذه الجلسة.

وانتقد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في التعامل معها، فيما طالب وزير الخارجية السعودي دول المجموعة بـ "إجراءات مجدية لإنهاء الحرب"، ودعم مسار موثوق لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، مشددا على "أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في القطاع".

كما أوضح الوزير أن بلاده "لا تقبل حل الخلافات بالقوة العسكرية"، مشيرا إلى أن "موقف البرازيل واضح من الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة، وقد تم إيضاح ذلك عدة مرات من خلال الأمم المتحدة".

المصدر: RT