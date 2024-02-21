الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة، وارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 576.

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ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2984.

وبلغ عدد القتلى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 238، والإصابات 1396.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل 29195 شخصا وأصيب 69170 منذ بدء الحرب.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT