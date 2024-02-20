ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29195 منذ بدء الحرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29195 قتيلا و69170 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقال وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد و142 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومن الجانب الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 575 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2930.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT