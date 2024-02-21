الأردن: عملية إنزال مساعدات جوية ممولة من بريطانيا إلى مشفى في شمال غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء أن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لـ 4 أطنان من المساعدات الإنسانية لمستشفى تل الهوى في شمال غزة تتضمن الأدوية والوقود والأغذية.

ووفقا للوزارة فقد أوصلت القوات الجوية الأردنية المساعدات الممولة من بريطانيا إلى مشفى تل الهوى عن طريق الإنزال الجوي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "سيستفيد آلاف المرضى من المساعدات، كما سيتمكن هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله في إنقاذ الأرواح باستخدام الوقود".

وتابع الوزير "بالرغم من هذه المساعدات إلا أن الوضع في غزة بائس وهناك حاجة إلى الكثير من المساعدات الإضافية وبسرعة".

ودعا كاميرون إلى عقد هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

أما من الجانب الأردني فقد أعلن الجيش في بيان رسمي أن طائرة تابعة له قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة في غزة بالتعاون مع بريطانيا.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأربعاء، بإنزال مساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة".

وأوضح أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب على قطاع غزة".

وأشار ذات المصدر إلى أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة".

المصدر: وكالات