 
مباشر

"أطباء بلا حدود": مقتل اثنين من أفراد عائلة موظفين بالمنظمة جراء قصف ملجأ في خان يونس

أخبار العالم العربي

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0p8

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء قصف الجيش الإسرائيلي ملجأ للمنظمة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد
"أطباء بلا حدود" تكشف عن جانب من المأساة في غزة وتدعو لوقف إطلاق النار

وقالت المنظمة في بيان لها على موقع "إكس": إن "القوات الإسرائيلية قصفت ملجأ يستضيف موظفي المنظمة وعائلاتهم بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع".

وأضافت المنظمة: أن "فرق الإسعاف وصلت إلى موقع القصف حيث قتل ما لايقل عن اثنين من أفراد عائلة أحد أعضاء المنظمة وجرح ستة أشخاص آخرون". 

وقالت المنظمة في وقت سابق إن البحث عن حياة طبيعية في غزة الآن هو شيء مستبعد والوضع مأساوي للغاية وكذلك شمال غزة حيث تم تدميره بشكل كبير وأيضا وسط غزة.

وأضافت أن منظمة "أطباء بلا حدود" لديها رسائل تريد إيصالها، وتخاطب المسؤولين بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى إيصال المساعدات والمياه إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أطباء المنظمة يركزون حاليا على الحالة النفسية والعقلية للأطفال لأنهم هم الذين تضرروا بشكل كبير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا