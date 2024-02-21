"أطباء بلا حدود": مقتل اثنين من أفراد عائلة موظفين بالمنظمة جراء قصف ملجأ في خان يونس

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء قصف الجيش الإسرائيلي ملجأ للمنظمة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقالت المنظمة في بيان لها على موقع "إكس": إن "القوات الإسرائيلية قصفت ملجأ يستضيف موظفي المنظمة وعائلاتهم بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع".

وأضافت المنظمة: أن "فرق الإسعاف وصلت إلى موقع القصف حيث قتل ما لايقل عن اثنين من أفراد عائلة أحد أعضاء المنظمة وجرح ستة أشخاص آخرون".

While details are still emerging, ambulance crews have now reached the site, where at least two family members of our colleagues have been killed and six people wounded. We are horrified by what has taken place. — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) February 21, 2024

وقالت المنظمة في وقت سابق إن البحث عن حياة طبيعية في غزة الآن هو شيء مستبعد والوضع مأساوي للغاية وكذلك شمال غزة حيث تم تدميره بشكل كبير وأيضا وسط غزة.

وأضافت أن منظمة "أطباء بلا حدود" لديها رسائل تريد إيصالها، وتخاطب المسؤولين بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى إيصال المساعدات والمياه إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أطباء المنظمة يركزون حاليا على الحالة النفسية والعقلية للأطفال لأنهم هم الذين تضرروا بشكل كبير.

المصدر: RT