مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق

تاريخ النشر:21.02.2024 | 11:15 GMT |
آخر تحديث:21.02.2024 | 11:31 GMT | أخبار العالم
ذكر مراسلنا أن قصفا إسرائيليا جديدا اليوم الأربعاء استهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق وسط سماع دوي انفجارت في محيط العاصمة.
يتبع..
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.
يمكن أن يتطور التهاب البروستاتا بسبب ركود إفرازات غدة البروستاتا. ولتجنب تطوره، من الضروري ممارسة الجنس بانتظام مع شريك. لأن العادة السرية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض أيضا.
نشر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.
أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد رافائيل جيروزالمي إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، عبر من رفح إلى مصر مع عدد من الرهائن الإسرائيليين.
رجح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استخدام واشنطن الفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة.
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.
أهاب شالوم يروشالمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس بالحكومة الإسرائيلية، أن تتعلم من المصريين كيفية حماية الأمن القومي للبلاد.
كشفت الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات (GVDN) عن دراسة بيانات ضخمة، شملت 99 مليون شخص في 8 دول، أظهرت أن الآثار الجانبية للقاحات مختلفة لـ "كوفيد-19" كانت أكبر من المتوقع.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا إثر النقض (الفيتو) الأمريكي لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها.
أعلنت وزارة الداخلية بصنعاء اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر إجرامية تابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخشعة بمحافظة البيضاء.
قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري إن "طريقة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت مخزية وأعطته مكانة لا يستحقها".
تنطلق في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، في قضية "خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة".
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عاجلا على خلفية أنباء حول أزمة في إصدار جوازات السفر للمواطنين في مصر.
دعا الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن للتفكير في مدى سخافة الذريعة الأمريكية في رفض مشروع القرار الجزائري لوقف النار في قطاع غزة.
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، نجم نادي النصر السابق لكرة القدم.
أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وجه العقيد علي رجائي الضابط بالجيش المصري رسالة إلى الشباب المصري، في وقت صعب تتعرض فيه البلاد لحروب نفسية كثيرة.
قال موقع الإسرائيلي أن الجيش حصل على وثائق في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تؤكد أن قائد "حماس" في القطاع يحيى السنوار حصل على التزام من "حزب الله" بفتح جبهة في الشمال.
كشف الطيار الإسرائيلي الذي أسقط طائرة الركاب المدنية الليبية فوق سيناء المحتلة في عام 1973 العديد من الأسرار بما في ذلك أنه عمل في شركة العال تحت اسم مستعار خوفا من "الاختطاف".
ذكرت تقارير إسرائيلية، أن علماء آثار تمكنوا من فكر رموز ترتبط بعجل بني إسرائيل في سيناء في عهد نبي الله موسى.
ذكر مصدر عسكري سوري أن عدونا إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، وسط وقوع قتلى وجرحى.
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، أن محاولات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله (في دعم غزة وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل) "تفشل".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، واستهدافها مواقع حساسة في إيلات.
تستضيف مصر اليوم ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة "بريكس"، وذلك للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة مطلع العام الجاري.
ردت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد يوم الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
أكد البنتاغون إسقاط مقاتلي حركة "أنصار الله" (الحوثيين) طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الاثنين.
أعلن الدكتور ألكسندر سوزيكين الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية في جامعة التعليم الروسية، أنه يمكن للقهوة سريعة الذوبان أن تسبب مشكلات صحية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ينتظر العديد من المصريين معرفة موعد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، وذلك بعد مرور 8 أشهر على تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي.
أعلن البنتاغون أن أوكرانيا ستضطر لاحقا لاختيار المدن التي ستستطيع القوات الأوكرانية الحفاظ على سيطرتها عليها، إن لم تتمكن واشنطن من تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.
أيد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تصريحات الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا حول تنفيذ إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعا إلى الوقف الفوري للعنف في فلسطين.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه (يوم الاثنين) لتجمع جنود في موقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.
أعلنت نقابة العمال في 11 ميناء هنديا رفض منتسبيها تحميل أو تفريغ أي شحنات أسلحة متجهة من وإلى إسرائيل، وسط تقارير عن شحن مسيّرات هندية إلى تل أبيب.
كشف لاعب الاتحاد البرازيلي السابق إيغور كورنادو، سر اصطحابه 48 حقيبة سفر في المطار ليلة رحيله من السعودية.
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة عن القبض على المتهمين بقتل حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية في بولاق الدكرور.
قال ممثل السعودية أمام العدل الدولية، زياد بن معاشي العطية، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية، إن إسرائيل تنفذ عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
أعلنت قوات "المركز" الروسية المستمرة بتمشيط مدينة أفدييفكا، أنها عثرت على عشرات المدرعات الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها قوات كييف التي فرّت مشيا على الأقدام تفاديا لقصفها.
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن ظهور أزمة حقيقية بين ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال مفاوضات النادي الملكي للتوقيع مع المهاجم الفرنسي.
ذكّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لـ"فوكس نيوز" بأن روسيا آلة حرب هزمت نابليون وهتلر.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهدافه لجنود وثكنة مواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
اعتبر المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن الفيتو الأمريكي لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ومحيطها، "مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية".
كشف تقرير صحفي سبب عدم الإعلان الرسمي عن رحيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وانضمامه إلى ريال مدريد.
وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.
أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى سكني في حي كفرسوسة الراقي بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف إسرائيلي اليوم الأربعاء.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة تمكنت من تنفيذ عملية تحرير مدينة أفدييفكا بأقل الخسائر الممكنة.
"إرسال رسالة تهديد؟ مصر تطرح تفاصيل جديدة من حرب أكتوبر"، هكذا علقت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي على الوثائق التي نشرها الجيش المصري لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في غزة أنه مع انقطاع الاتصال بين رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في الخارج، بدأ درس إمكانيات تعيين بديل للسنوار في حال اغتياله.
اكتشف عالم الأحياء الهولندي، فريك فونك، "أكبر ثعبان في العالم" بطول 7.92 مترا ووزن 199.58 كغ في غابات الأمازون المطيرة.
أفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) بنشاط عسكري جديد من نوعه للحوثيين في مياه البحر الأحمر حيث استخدموا لأول مرة مسيّرات بحرية.
حرص وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي على الاطمئنان على الحالة الصحية لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" الأول لكرة القدم.
أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.
دول الخليج، الراغبة في تحسين العلاقات مع طهران، تمنع تنفيذ غارات أميركية من أراضيها. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
أعلن المحامي المصري ناصر أمين خروج المعارض المصري والناشط الحقوقي هشام قاسم من السجن بعد قضائه عقوب الحبس 6 أشهر بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الثلاثاء إن الأسرى ليس لهم أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالحرب بين إسرائيل و"حماس".
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية تشبيه الرئيس البرازيلي حرب غزة بـ"المحرقة اليهودية".
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى سكني في حي كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق جراء استهداف إسرائيلي اليوم الأربعاء.
وجدت دراسة جديدة أن عقارا يستخدم لتخفيف الأعراض المؤلمة لالتهاب المفاصل الروماتويدي قد يمنع تطور المرض قبل حدوثه أيضا.
نفى مسؤولون إسرائيليون التقارير التي تفيد بأن قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار فرّ إلى مصر عبر شبكة من الأنفاق ممتدة تحت الحدود.
"في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر"، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة اليوم الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، ان عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على ألمانيا لأنها "لم تكن مستعدة بشكل جيد".
بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا عقب تصريحاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.
علق عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ومحيطها.
تأكد العديد من الدراسات أن ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحتنا، وينطبق هذا على الجميع بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
أفادت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء بالعثور على جثتي عنصرين من القوات المسلحة الملكية بمكناس في مكانين منفصلين.
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد، عن سبب نشر الجيش المصري وثائق سرية تتعلق بالحرب مع إسرائيل في هذا الوقت.
عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة "MQ9" الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن نجاح أول تحليق للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "كان"، أحد أهم المشاريع التكنولوجية في البلاد، الذي نفذته شركة الصناعات الجوية التركية.
لدى روسيا من الأسلحة التي لم تعلن عنها في الفضاء، ما يردع واشنطن. حول ذلك، كتب إيفان تشوبروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة فوتوغرافية للمدينة المنورة.
تشارك روسيا بشكل واسع في معرض "غولفود 2024" في دبي، بحضور 97 شركة من 32 مقاطعة وإقليم روسي.
حذرت حركة "حماس" من أي مغامرة باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية فيها.
أسفرت قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "المغرب 2025" عن مواجهات متوازنة.
اعتبرت الإدارة الأمريكية أن فرار قوات كييف من مدينة أفدييفكا التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، خطوة حكيمة اتخذها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
نقلت "أسوشيتد برس" فيديو لجماعة الحوثي قيل إنه يظهر بقايا طائرة مسيرة أمريكية أسقطتها الجماعة الاثنين 19 فبراير قرب سواحل الحديدة اليمنية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي دعم مصر الثابت والراسخ للعراق.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتداء عراقيين على موظفي مكتب حجوزات الطيران في العاصمة بغداد، بعد تأخر الطائرات التي كانوا ينتظرونها عن الإقلاع في مواعيدها.
ألقى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان باللوم في انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا، على تقاعس الكونغرس، بسبب عدم إقرار حزمة مساعدات جديدة لكييف.
قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون إن من يزعمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضالع في وفاة أليكسي نافالني هم نفس الحمقى الذين لا يفهمون شيئا، وأكدوا لنا أن أوكرانيا ستنتصر.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن "روسيا لم تكن أبدا ضد المفاوضات ونحن دائما مع المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا".
حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الثلاثاء من كارثة إنسانية عالمية يروح ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء، داعيا روسيا والصين وتركيا لكسر الحصار والضغط لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن موسكو كانت دائما معارضة وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة.
أنقرة تزود كييف بأحدث الطائرات المسيرة، وتصنعها على أراضي أوكرانيا علنًا. حول ذلك، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي":
بين سكب القمح على قضبان السكك الحديدية على الحدود البولندية الأوكرانية ومواطن غزاوي يحاول جمع ما تيسر من الطحين من بين التراب لا يسع المرء سوى أن يتذكر كارل ماركس.
تواجه مصر أزمة في توافر أحد أهم السلع الاستراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في الأسعار، في وقت يسعى فيه التجار لحجب السلع لرفع سعرها وكسب أكبر قدر من الأموال.
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من تولي الإدارة الفنية لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن شجرة زيتون بالضفة الغربية يصل عمرها إلى نحو 5 آلاف سنة، باتت مهددة بالقطع جراء سعي السلطات الإسرائيلية إلى توسيع إحدى المستوطنات.
فندت الدكتورة ألكسندرا بارفيونوفا أخصائية الأمراض الجلدية أسطورة شائعة عن الأورام الحليمية، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بفيروس الورم الحليمي البشري.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم مواصلة الاتصالات مع السعودية والإمارات، مشيدا بفكرة تحويل "الصحارى إلى تربة خصبة" التي تنفذها الرياض وأبو ظبي.
حين يتعلق الأمر بدول أخرى غير إسرائيل، تكيل الولايات المتحدة الاتهامات لخصومها وتفبرك الأدلة، وتقدم نفسها على أنها صاحبة العين التي ترى ما خلف الجدران في الظلام.
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) مغادرة طاقم سفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية فيديو على قناتها في "يوتيوب"، يظهر لاعب ريال مدريد السابق خوسيه إجناسيو بيليتيرو الملقب بـ"خوتا" وهو يشهر إسلامه.
يفتتح ليفربول المتصدر المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم باكرا غدا الأربعاء أمام ضيفه لوتون تاون وذلك بسبب التزام "الريدز" بخوض مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الأحد.
مرة أخرى تقف واشنطن في وجه الإرادة الدولية المطالبة بإنهاء حمام الدم في غزة..
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