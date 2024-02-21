 
مباشر

مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق

أخبار العالم

مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0sx

ذكر مراسلنا أن قصفا إسرائيليا جديدا اليوم الأربعاء استهدف منطقة الديماس شمال غرب دمشق وسط سماع دوي انفجارت في محيط العاصمة.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في حي كفرسوسة بدمشق (فيديو)
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في حي كفرسوسة بدمشق (فيديو)

يتبع.. 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا