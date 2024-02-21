"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق (فيديو)

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن عدونا إسرائيليا استهدف منطقة كفرسوسة السكنية في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

المصدر: RT