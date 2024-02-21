بآية قرآنية.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على من "يشتم" السعودية بسبب القضية الفلسطينية (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، التي رد فيها على من يشتم المملكة حيال مواقفها من القضية الفلسطينية وما وصفه بـ"الجحود".

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وفي حوار بالمنتدى السعودي للإعلام، أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: "السعودية عمرها ما استخدمت القدس والقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح شعبوية أو تحقيق مكاسب لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعطي فائدة للفلسطينيين".

وأضاف: "أنا أسمع وأنا أقول شيء شخصي ولا علاقة له بالسياسة الخارجية أنه في ناس تقول إن هناك من يشتم المملكة العربية السعودية رغم مواقفها الإيجابية الهائلة مع القضية الفلسطينية تجد البعض لسبب أو لآخر في نوع من الجحود من البعض وليس الكل والنكران والشتائم وشيء لا يليق يعني".

حديث مهم لسمو الامير @abdulrahman

في " #المنتدى_السعودي_للإعلام " 📍



🔹 جـواب لسؤال عن: "القضية الفلسطينية" 🇵🇸

🔹 ودعـم ملوك السعودية لها قديمًا وحديثًا 🇸🇦 pic.twitter.com/Wnh3PV6do5 — سلمان بن حثلين (@S_H_188) February 20, 2024

واستطرد: "أنا أقول دائما في آية في القرآن: ’وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ‘..فالمملكة لا تبني مواقفها مع القضية الفلسطينية تحديدا ما هي مستنية أحد يشكرها عليه ولن يثنيها عن هذا الموقف جحود أحد أو حقد موتور أو أحد له مصالح".

وتابع الأمير السعودي: "أكثر الناس حديثا عن القدس وإقحام القدس في مصطلحاتهم هم أبعد الناس والأحداث أثبتت ولا أريد الدخول ربما لتغير الاجندات السياسية في المنطقة الآن في إعطاء أمثلة ولا الأمثلة لأي حصيف واضحة وثبت بما لا يدع مجال للشك أن الذين كانوا يستخدموا الشعارات الرنانة في القدس أبعد ما يكونوا عن فائدة القدس أو القضية الفلسطينية".

الامير عبدالرحمن بن مساعد



المملكة لا تنتظر شكراً على تعاملها مع القضية الفلسطينية .. ورغم مواقف المملكة الإيجابية مع قضية فلسطين؛ إلا أن هناك جحود ونكران من البعض #المنتدى_السعودي_للإعلام



pic.twitter.com/X79t6tuuj9 — Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) February 20, 2024

جدير بالذكر أن السعودية أكدت مرارا، أن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

وأمام العدل الدولية، قال ممثل السعودية زياد بن معاشي العطية خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية، إن إسرائيل تنفذ عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

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المصدر: RT + "الإخبارية"