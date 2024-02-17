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وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية هي السبيل الوحيد لأمن المنطقة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية هي السبيل الوحيد لأمن المنطقة
AFP
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، أن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

وردا على سؤال عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة تركز الآن على التوصل إلى هدنة في حرب غزة.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أوضح وزير الخارجية السعودي قائلا: "نحن نركز على وقف إطلاق النار وعلى الانسحاب الإسرائيلي من غزة ونركز على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في وقت سابق من مساء اليوم: "لن نقبل بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر.. دولة فلسطينية ستكون مكافأة عن احداث السابع من أكتوبر"، معتبرا أنه " "لا يمكن الوصول إلى تسوية سياسية حول دولة فلسطينية عن طريق فرض الشروط، وإنما عن طريق المفاوضات المباشرة".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ134 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: "رويترز" + RT

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