مرافعة ممثل السعودية أمام العدل الدولية

قال ممثل السعودية أمام العدل الدولية، زياد بن معاشي العطية، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية، إن إسرائيل تنفذ عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

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وأضاف السفير السعودي أنه لا توجد وثائق أمام المحكمة تدافع عن الأفعال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني هو مستمر على مدار خمسة عقود وكان له أقبح النتائج".



وأردف: "كل المواثيق المكتوبة والمفردات التي قدمت أمام المحكمة لا يوجد أي منها يدافع عن الأفعال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل نفسها لم تحاول الدفاع عن نفسها وعن سياساتها التي تقوم بها".

وتأتي جلسات العدل الدولية كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر: RT