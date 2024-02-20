ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

قال ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن "الاعتداءات الإسرائيلية" في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري والقضية الفلسطينية "تذكرنا بمعاناتنا ضد القمع والظلم".

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وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، خلال جلسة علنية للمحكمة اليوم الثلاثاء، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية أضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهذا النظام يفتت حياة الفلسطينيين ويعزز الهيمنة الإسرائيلية".

وتابع: "ملتزمون أمام شعبنا والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي، والذي ينفذ ويطبق منذ وقت طويل".

وأردف: "أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة تتجاوز الأعراف والقوانين وتتعارض مع القانون الدولي" مؤكدا أن "إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل خطير كما أنها تعتبر نفسها محصنة ضد القرارات الدولية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن: "ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا، وما يحدث في غزة على يد الاحتلال يتنافى مع كرامة الإنسان".

وقال: "متى يمكن مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكلات في حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وكانت المحكمة قد استمعت أمس لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لفلسطين.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

المصدر: أ ف ب+RT