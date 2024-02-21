ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل: اعتداءات إسرائيل في غزة تقوض حل الدولتين

قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر.

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واتهمت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل بممارسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، مما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية أيضا في تزايد، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضافت أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وقالت إن القدس تتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية، داعية إلى ضمان حرية الحركة والوصول للأماكن الدينية بالقدس، مضيفة:" الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ولا يمكن لإجراءات إسرائيل أن تستمر مع الإفلات من العقاب".

ودعت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بالسماح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية إلى غزة والضفة الغربية.

وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثالث من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي جلسات العدل الدولية كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر: RT