"مصر لا تطلب التأجيل بل ترفض العملية من أصلها".. لواء كبير بالجيش المصري يعلق مزاعم إسرائيلية

رد الخبير والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، على مزاعم الصحف الإسرائيلية بأن مسؤولين مصريين طالبوا بتأجيل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى ما بعد شهر رمضان.

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وأكد اللواء دكتور سمير فرج، في تصريحات لـRT أن مصر تبذل جهودا واسعة لمنع الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح المصرية بشكل كامل.

وأوضح عدم صحة ما يتردد بوسائل الإعلام الإسرائيلي بأن القاهرة تطالب وتعمل من أجل تأجيل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية إلى ما بعد شهر رمضان، مؤكدا رفض مصر القاطع لشن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية.

ونوه بأن مصر ترفض أي عملية تستهدف مدينة رفح في قطاع غزة لكونها تؤكد المساعي لتصفية القضية الفلسطينية وتؤدي لمزيد من تهديد استقرار المنطقة، فضلا عما تعكسه من نوايا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التي يؤمن القانون الدولي إقامة دولتهم المستقلة عليها.

يذكر أن صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، قد قالت إن مسؤولون مصريون طالبوا مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرئايل لتعليق العملية في رفح إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي أن القاهرة أرسلت رسائل إلى "حماس" يتعين عليها بموجبها التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، أو سيبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في مدينة رفح التي أصبحت مدينة ملجأ لأكثر من مليون نازح.

المصدر: RT