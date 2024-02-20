وفد "حماس" برئاسة هنية إلى القاهرة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا من حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، يرافقه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية، سيصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

وسيبحث الوفد مع المسؤولين المصريين الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة والجهود المبذولة لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت الأسبوع الماضي أن القاهرة أرسلت رسائل إلى "حماس" يتعين عليها بموجبها التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، أو سيبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في مدينة رفح التي أصبحت مدينة ملجأ لأكثر من مليون نازح.

المصدر: "جيروزاليم بوست"