وكالة الأنباء اليمنية: مصدر ملاحي ينفي الرواية الأمريكية عن استهداف سفينة مساعدات إنسانية

أكدت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر ملاحي أن السفينة التي استهدفها الحوثيون بخليج عدن أمريكية، وتحمل أعلافا للدواجن وليس مساعدات إنسانية كما تدعي واشنطن.

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وأوضح المصدر في تصريح للوكالة التابعة لجماعة "أنصار الله"الحوثية، أن "السفينة الأمريكية تحمل أعلاف للدواجن ولا صحة لما تروج له أمريكا بأنها سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" أعلنت صباح اليوم الأربعاء إطلاق حركة "أنصار الله" اليمنية صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أمريكية تحمل مساعدات إنسانية خلال توجهها لميناء عدن.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 19 فبراير بين الساعة 12:30 ظهرا. والساعة 1:50 ظهرا. (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة "إم.في سي شامبيون"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن".

وأضاف البيان: "انفجر أحد الصواريخ بالقرب من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة. ومع ذلك، واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية وهي توصيل الحبوب إلى عدن في اليمن، لصالح الشعب اليمني".

المصدر: "سبأ"+RT