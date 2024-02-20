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البرلمان العربي يعلق على الفيتو الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة

أخبار العالم العربي

البرلمان العربي يعلق على الفيتو الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة
RT
مشاهد من الدمار في قطاع غزة
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أعرب البرلمان العربي يوم الثلاثاء عن أسفه الشديد للنقض الأمريكي لمشروع القرار الجزائري الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها.

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وحذر البرلمان في بيان رسمي من "خطورة إبقاء الوضع في غزة على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية، وذلك من خلال رفض كافة المشاريع الداعية للوقف الفوري والائم لوقف الحرب على غزة".

وأضاف البيان: "أن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين"، داعيا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.

وشدد  البرلمان العربي على أن "استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني".

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وأفشلت الولايات المتحدة في وقت سابق مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، باستخدام حق النقض الفيتو.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

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