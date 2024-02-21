"يجب قتلهم جميعا".. رد نائب أمريكي عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أوغلز، مؤكدين أنها تكشف عن حقيقة مشاعر الكثير من مؤيدي إسرائيل".

“I THINK WE SHOULD KILL THEM ALL”



🇺🇸 American politician Andy Ogles says he has seen the footage of Palestinian children blown apart…



Then answers “ I THINK WE SHOULD KILL THEM ALL”.. referring to the children of Palestine..🇵🇸💔 pic.twitter.com/kFMxfoPwKT — Pelham (@Resist_05) February 21, 2024

وكتب أحد الأشخاص: "عضو الكونغرس آندي أوغلز هو جاسوس إسرائيلي. ويجب طرده من الكونغرس الأمريكي".

Congressman Andy Ogles is an Israeli spy. He must be expelled from the US Congress. #CongressmanAndyOgleshttps://t.co/mBPKk5LIJk — Stop killing Palestinians and stealing their land (@SamoaMoriki) February 21, 2024

وقال آخر: "آندي أوغلز حثالة".

وكتب آخر: "لقد سقطتم واخترتم الجانب المظلم من التاريخ بدعمكم للصهاينة، والآن تقولون يجب أن نقتل كل الفلسطينيين، عار عليكم".

@AndyOgles You fell and chose the dark side of history by supporting the Zionists, and now you say that we must kill all Palestinians, shame on you. https://t.co/44Jzauogz5 — 🇵🇸R A M Y🐝🔻 (@renow_brothers) February 21, 2024

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قدم أوغلز مشروع قانون يحظر على حملة الجنسيات الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.

وحمل مشروع القانون اسم "ضمان عدم السماح للمعتدين بالدخول"، أو "قانون غزة" للاختصار.

وقال أوغلز: "في الوقت الذي لا يظهر فيه تهديد الإرهاب بشكل فظيع فحسب، بل يتم تشجيعه وتبريره، من الأهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن أمتنا".

المصدر: RT