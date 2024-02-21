وزير الداخلية اللبناني: بالنسبة لنا لبنان انتصر..لا يوجد أي عدوان يقدر على أهل الجنوب الأقوياء

أعرب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الأربعاء، عن "التضامن الكامل مع الأبرياء في الجنوب"، مؤكدا أن "كل العدوان الإسرائيلي الذي يطال الآمنين هو مدان ومصيره أن ينتهي".

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وأضاف مولوي خلال اجتماع أمني في مدينة صيدا: "الدولة تفعل كل ما تستطيع فعله لمساعدة النازحين الجنوبيين، وبالنسبة لنا لبنان انتصر، ولا يوجد أي عدوان يقدر على أهل الجنوب الأقوياء".

وختم مولوي: "ندعو لتجنيب الجنوب ولبنان كأس الحرب، ونؤكد أن الظلم الذي يتعرض له الأبرياء غير مقبول".

هذا وقالت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ردا على تهديدات تل أبيب بتنفيذ القرار 1701 (القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل) بالقوة: "من يقوم بخرق القرار هي إسرائيل..خروقات إسرائيل ضد لبنان منذ عام 2006 تجاوزت الـ30 ألفا وهي موثقة لدى مجلس الأمن".

وتابعت البعثة: "تستمر تهديدات إسرائيل ومنها ما قاله مندوبها ما يظهر نيتها توسيع رقعة الحرب والبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان".

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وطالبت بعثة لبنان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وتنفيذ القرار الاممي 1701 كاملا.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل اليوم الأربعاء طفلة وسيدة وأصاب 6 مدنيين آخرين، في غارة شنها على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

في حين تستمر الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT