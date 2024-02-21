مصادر طبية: وفاة 8 مرضى في مجمع ناصر الطبي وجثامينهم بدأت بالتحلل

أفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية بوفاة 8 مرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأوكسجين بمجمع ناصر الطبي بخان يونس، لا يزالون على أسرّتهم بين المرضى منذ 4 أيام.

إقرأ المزيد

وأضافت المصادر أن "جثامين المرضى الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل ما يشكل خطرا على المرضى الآخرين".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال ترفض إخراج الجثامين ليتم دفنهم وتكريمهم".

وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الجيش الإسرائيلي من أجل دفن جثامين المرضى الثمانية في مجمع ناصر الطبي، "وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم".وفق الوكالة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن عن إجلاء 21 جريحا صباح اليوم من المجمع، بعد خروجه عن الخدمة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال القوات الإسرائيلية تحاصره، ويتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، في 15 فبراير الجاري مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، كما استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقامت بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارا مشددا منذ 31 يوما.

المصدر: وكالة "وفا"