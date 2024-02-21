مقتل 52 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى بغزة وإجلاء21 جريحا من مجمع ناصر الطبي

أفاد مراسلنا بمقتل 52 شخصا في القصف المتواصل للجيش الإسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى بقطاع غزة منذ مساء أمس.

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وأجلى الهلال الأحمر الفلسطيني 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

وأضاف في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة".

وتابع البيان: "شارك في عملية الإجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحا وتم نقل الحالات إلى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني في محافظة رفح جنوب القطاع".

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال القوات الإسرائيلية تحاصره، والذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف دخانية تخللها صوت انفجار ضخم في حي الصبرة بمدينة غزة، صباح اليوم، حسب ما أفاد مراسلنا.

المصدر: RT