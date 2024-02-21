مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باقتحامات واسعة للجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو)

قتل فلسطيني وجرح آخرون خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وتجريفه مواقع في البنية التحتية فجر اليوم بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

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وأظهرت مقاطع فيديو ما خلفته القوات الإسرائيلية من تدمير واسع في البنية التحتية لشوارع رئيسية بجنين وفي حي البيادر وطلعة أبو موسى، وفي حي البيادر والحي الشرقي، وفي المنطقة من دوار عياش حتى مدخل الإسكان الفلسطيني.

كما جرفت القوات الإسرائيلية شارع جنين-حيفا، إلى جانب حرق مركبة وتدمير مركبات أخرى، وتدمير البسطات الموضوعة على الأرصفة.

المصدر: RT