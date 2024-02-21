 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام سورية: أنباء عن عدوان استهدف محيط مدينة دمشق وسط سماع دوي انفجارات متتالية

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باقتحامات واسعة للجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين باقتحامات واسعة للجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0q4

قتل فلسطيني وجرح آخرون خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وتجريفه مواقع في البنية التحتية فجر اليوم بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
"أطباء بلا حدود": مقتل اثنين من أفراد عائلة موظفين بالمنظمة جراء قصف ملجأ في خان يونس

وأظهرت مقاطع فيديو ما خلفته القوات الإسرائيلية من تدمير واسع في البنية التحتية لشوارع رئيسية بجنين وفي حي البيادر وطلعة أبو موسى، وفي حي البيادر والحي الشرقي، وفي المنطقة من دوار عياش حتى مدخل الإسكان الفلسطيني.

كما جرفت القوات الإسرائيلية شارع جنين-حيفا، إلى جانب حرق مركبة وتدمير مركبات أخرى، وتدمير البسطات الموضوعة على الأرصفة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا