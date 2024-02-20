قيادي حوثي يعلق على الفيتو الأمريكي بشأن وقف النار في غزة

علق عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ومحيطها.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب محمد علي الحوثي: "اليمانيون حريصون على الاستفادة من البحار اليمنية لنصرة إخوانهم في غزة وليسوا بحاجة إلى الذرة الأمريكية التي ترفض إدخالها لغزة".

وأضاف: "فأمريكا لا تحمل الانسانية حتى تتباكى عليها، وهي من ذبحتها الليلة بالفيتو في غزة من الوريد إلى الوريد".

اليمانيون حريصون على الاستفادة من البحار اليمنية لنصرة إخوانهم في #غزة

وليسوا بحاجة الى الذرة الأمريكية التي ترفض إدخالها لغزة

فامريكا لاتحمل الإنسانية حتى تتباكى عليها وهي من ذبحتها الليلة بالفيتو في غزة من الوريد إلى الوريد #امريكا_هي_الارهاب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 20, 2024

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تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أفشلت بحق النقض (الفيتو) مجددا، لمشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

ويوم الاثنين الماضي، قدمت واشنطن، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان استخدام حق النقض يوم الثلاثاء، هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

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و"دعما لغزة ونصرة لها"، يستهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ردا على ذلك، قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT