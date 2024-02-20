مندوب روسيا يدعو للتفكير في مدى سخافة حجة واشنطن في رفض المشروع الجزائري لوقف النار في غزة

دعا الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن للتفكير في مدى سخافة الذريعة الأمريكية في رفض مشروع القرار الجزائري لوقف النار في قطاع غزة.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي "في هذه المرة، الوفد الأمريكي ومنذ البداية طالب بنبرة من يوجه إنذارا بوقف النظر في الوثيقة الجزائرية".

وقال إن "زملاءنا الأمريكيين برروا موقفهم قائلين إن المشروع الجزائري خطير، لأنه يتعارض مع الدبلوماسية الدقيقة التي تجري على الأرض".

وتابع نيبينزيا قائلا "أدعوكم جميعا للتفكير في مدى سخافة هذه الذريعة. واشنطن في الواقع، تزعم أن مجلس الأمن الدولي يقف في طريق خططها ولهذا طلبت عدم عرقلتها".

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وأضاف الدبلوماسي "هدف واشنطن الحقيقي ليس السلام في الشرق الأوسط وليس حماية المدنيين، وإنما ضمان مصالحها الجيوسياسية، التي تتطلب حماية أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بأي ثمن".

وتطالب الوثيقة المقدمة من الجزائر بالوقف الفوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما ترفض خطط التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتؤكد الالتزام القضية الفلسطينية استنادا لمبدأ حل الدولتين.

واستبق نيبنزيا عملية تصويت مجلس الأمن بدعوة الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار الجزائري.

وأضاف "مهمتنا المشتركة هي وقف إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن وتأمين قنوات لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع دون انقطاع".

المصدر: تاس