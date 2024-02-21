ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29313 منذ بدء الحرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29313 قتيلا و69333 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقال وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شخصا و 163 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومن الجانب الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2984.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT