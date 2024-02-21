مقتل حكم دولي فلسطيني مع جميع أفراد عائلته بعد قصف منزله

أكدت تقارير صحفية مقتل الحكم المساعد الدولي الفلسطيني محمد خطاب مع جميع أفراد عائلته وبينهم أطفاله الأربعة وزوجته، إثر استهداف منزله بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت "إذاعة الأقصى"، عن تعرض منزل الحكم محمد خطاب، للقصف، ما أدى لوفاته رفقة زوجته وأبنائه الأربعة.

محمد خطاب هو حكم معتمد لدى الاتحادين الدولي "فيفا" و الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن نال الشارة الدولية عام 2020، كما أدار مجموعة من المباريات العربية والآسيوية المهمة سواء مع المنتخبات أو الأندية.

استشهاد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب إثر استهداف منزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة، ويعد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك في إدارة عددا من البطولات الآسيوية والعربية منذ اعتماده عام 2020 pic.twitter.com/8Dw4aUZotA — روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) February 21, 2024

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وبهذا يضاف الحكم محمد الخطاب، إلى قائمة الرياضيين الفلسطينيين، الذي أودت الاعتداءات الأخيرة للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة بحياتهم.

ويأتي هذا في وقت طالب فيه أعضاء من البرلمان الأوروبي ومجموعة من اتحادات كرة القدم في الدول الخليجية مؤخرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد إسرائيل من المشاركة بالمنافسات الكروية.

المصدر: "وسائل إعلام"