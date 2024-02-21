إعلام يمني: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية، نفذت قصفا على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القناة، إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم الأربعاء، شن عدوانا جويا بثلاثة صواريخ على منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة".

هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء، وقوع انفجار على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية، وقالت الهيئة في بيان: "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقارير متأخرة عن حدوث انفجار في جنوب البحر الأحمر 40 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة، في اليمن"، مؤكدة أنه "تم الإبلاغ عن سلامة السفن وطاقمها في المنطقة المجاورة".

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرض سفينة إلى هجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من تبني جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن.

في حين أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT