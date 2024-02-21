الإعلام الإيراني: لم يتم استهداف أي مدني أو مستشار عسكري في الغارة الإسرائيلية على دمشق
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أفادت وسائل إعلامية إيرانية بأنه لم يتم استهداف أي مدني أو مستشار عسكري في الغارة الإسرائيلية على دمشق صباح اليوم الأربعاء.
وذكر مصدر عسكري سوري في بيان رسمي: "في حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".
يتبع..