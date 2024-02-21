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ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 77.25 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 82.58 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.8% وأغلقت عند 77.04 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.45% إلى 82.34 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار الذهب الأسود قد سجلت الثلاثاء عند الإغلاق أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع منذ 2 فبراير 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ

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