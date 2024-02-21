ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 77.25 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 82.58 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.8% وأغلقت عند 77.04 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.45% إلى 82.34 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار الذهب الأسود قد سجلت الثلاثاء عند الإغلاق أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع منذ 2 فبراير 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ