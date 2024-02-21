الخارجية الروسية: سنواصل العمل في الأمم المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم مواصلة الجهود في الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، على الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيانها اليوم الأربعاء: "روسيا، من جانبها، وعلى الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة، ستواصل العمل في المنصات الدولية، وفي المقام الأول مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إنهاء مبكر للعنف في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحييد مخاطر تفاقم الأزمة".

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وفي وقت سابق، أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

‎وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

‎ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.

وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.

وقدمت الولايات المتحدة يوم الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض الثلاثاء هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

المصدر: "تاس"+RT