"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيانان منفصلان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا:

عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء تموضعا عسكريا تابعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة.

عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

وأفاد في بيان ثالت بأنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم ‏الأربعاء مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة وتم إصابتهما إصابة مباشرة".

المصدر: RT