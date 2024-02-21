"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي
AFP
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أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وقال "حزب الله" في بيانان منفصلان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا:
- عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء تموضعا عسكريا تابعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
- عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وأفاد في بيان ثالت بأنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا وكفركلا والخيام، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتم إصابتهما إصابة مباشرة".
المصدر: RT