هيئة التجارة البحرية البريطانية: نشاط متزايد لتحليق المسيّرات غربي الحديدة

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن نشاط متزايد لتحليق المسيرات على بعد 40 ميلا غرب مدينة الحديدة اليمنية، المنطقة التي يشن منها الحوثيون هجماتهم على السفن.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة x إنها تلقت تقريرا عن "نشاط متزايد لتحليق المسيرات على بعد 40 ميلا غرب مدينة الحديدة اليمنية"، المنطقة التي يشن منها الحوثيون الهجمات على السفن وخطوط الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، أعلن الحوثيون استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارهم بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة، مؤكدا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".

المصدر: RT