مندوب إسرائيل: وقف إطلاق النار في غزة ليس حلا وسيبقي على حكم "حماس"

اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس حلا، بل "سيحقق شيئا واحدا وهو بقاء حكم حركة "حماس" في القطاع".

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وقال إردان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس لبحث اقتراح بوقف إطلاق النار في غزة: "وقف إطلاق النار ليس حلا سحريا وسيحقق شيء واحدا وهو بقاء حكم "حماس" مما يعني استمرار قتل العديد من الغزيين والإسرائيليين".

وأضاف: "إسرائيل تريد وقف إطلاق النار ولكن بصيغة واحدة فقط وهي: إعادة جميع المختطفين وتسليم قادة حماس اأنفسهم".

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد اردان : "وقف اطلاق النار ليس حلا سحريا وسيحقق شيء واحدا وهو بقاء حكم حماس مما يعني استمرار قتل العديد من الغزيين والإسرائيليين. إسرائيل تريد وقف اطلاق النار ولكن بصيغة واحدة فقط وهي : إعادة جميع المختطفين وتسليم قادة حماس اأنفسهم"

وجاءت أقواله… pic.twitter.com/p9b22pr6qL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 20, 2024

وأفشلت الولايات المتحدة أمس مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، باستخدام حق النقض الفيتو.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

المصدر: RT