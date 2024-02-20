فلسطين تندد بالفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الخاص بغزة

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) ضد دعوة مجلس الأمن "لوقف إطلاق نار فوري" في غزة بأنه "غير مسؤول وخطير".

وقال منصور "الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام حق النقض هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب".

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منذ الاجتياح الاسرائيلي لغزة قدمت واشنطن كل أشكال الدعم لإسرائيل، ولا سيما الدعم السياسي في مجلس الأمن عن طريق تعطيل كل الجهود لاستصدار قرار بوقف الحرب. تاركة المجال أمام آلة الحرب الإسرائيلية لتوقع عشرات الآلاف من الجرحى والقتلى من المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: AFP