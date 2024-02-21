اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدة محاور بغزة والضفة الغربية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن اشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء على عدة محاور في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

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وكشفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية وحققوا إصابات مباشرة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "سرايا القدس-الضفة الغربية، بتوفيق من الله خاض مجاهدونا في كتيبة جنين وتشكيلاتها المختلفة، اشتباكات مسلحة ضد قوات جيش الاحتلال تخللها تفجير لعدد من العبوات الناسفة، علما أن العدو باشر الاقتحام عبر قوات خاصة تسللت بسيارات مدنية وتم اكتشافها والتعامل معها تلاها قوات الجيش".

وأضاف البيان: "واستمرت أعمال التصدي منذ ساعات متأخرة من ليلة أمس وحتى ساعات فجر هذا اليوم وأكد مقاتلونا تحقيق إصابات مباشرة بقوات العدو وآلياته".

كما قالت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في بيان اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدونا من قصف حشودات لآليات جيش العدو الصهيوني بقذائف الهاون في محور التقدم شرق مدينة غزة".

وقالت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" في بيان اليوم: "خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في محور تقدم الزيتون في غزة محققين إصابات مباشرة ومؤكدة".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT