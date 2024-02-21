بوغدانوف يبحث مع السفير الأردني تطورات الأوضاع في فلسطين

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الأردني في موسكو خالد الشوابكة، تطورات الأوضاع في فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه بناء على طلب من الجانب الأردني تبادل بوغدانوف والشوابكة "بشكل مفصل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما تطرق الطرفان إلى العديد من القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والأردن، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية.

وفي وقت سابق بحث نائب وزير الخارجية الروسي خلال محادثات هاتفية مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو.

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الروسية، موسكو، نهاية الشهر الجاري، اجتماعا يضم مختلف الأطراف الفلسطينية، بهدف إنهاء الصراعات الداخلية فيما بينها.

المصدر: تاس