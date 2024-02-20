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بوغدانوف يبحث هاتفيا مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو

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بوغدانوف يبحث هاتفيا مع قيادات
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال محادثات هاتفية مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت محادثات هاتفية بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فيها مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق".

و"خلال المحادثات تم التركيز بشكل رئيسي على تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "خلال المحادثات جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحضير لعقد الاجتماع الفلسطيني المقرر في أواخر فبراير - أوائل مارس في موسكو في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

المصدر: نوفوستي

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