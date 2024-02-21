الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة وشركاؤها سيواصلون العمل على "حماية الملاحة" بالبحر الأحمر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وشركائها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأضاف ماثيو ميلر في بيان: "تدين الولايات المتحدة الهجمات المتهورة والعشوائية على سفن الشحن المدنية من قبل الحوثيين. يتصرف الحوثيون مثل منظمة إرهابية، حيث يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء، ويستمرون في احتجاز طاقم سفينة Galaxy Leader، المكونة من 25 شخصًا من خمس دول مختلفة.. هذه قرصنة"، على حد قوله.

وأضاف البيان: "تؤدي هجمات الحوثيين إلى ارتفاع الأسعار وتتسبب في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية، مثل الغذاء والدواء في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. وهذا يؤثر سلبا على المحتاجين إلى المساعدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في السودان وإثيوبيا واليمن نفسها. وكانت العديد من السفن التي هاجمها الحوثيون تحمل مواد غذائية، مثل الحبوب والذرة، متجهة إلى تلك الدول".

واستطرد المتحدث باسم الخارحية الأمريكية: "ويعمل الحوثيون على تنفير المجتمع الدولي ويعرضون عملية السلام في اليمن - التي تفاوضت عليها الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، بشق الأنفس على مدى العامين الماضيين - للخطر. لقد كانت الولايات المتحدة واضحة جدًا في أننا لا نريد صراعًا في البحر الأحمر".

جدير يالذكر أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" أعلنت يوم الأربعاء إطلاق حركة "أنصار الله" اليمنية صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أمريكية "تحمل مساعدات إنسانية" خلال توجهها لميناء عدن.

في حين أكدت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر ملاحي أن السفينة التي استهدفها الحوثيون بخليج عدن أمريكية، وتحمل أعلافا للدواجن وليس مساعدات إنسانية كما تدعي واشنطن.

من جهتها، أكدت حركة أنصار الله أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع بالمنطقة، حيث أنه تضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

المصدر: RT