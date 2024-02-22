مراسلتنا عن مصدر عسكري: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا باليستيا فوق خليج إيلات

أفادت مراسلتنا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت اليوم الخميس، صاروخا باليستيا فوق خليج مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل، تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة مدينة إيلات، الدفاعات الجوية اعترضت من خلال نظام "السهم-حيتس" هدف واحد تم إطلاقه وكان في طريقه نحو الأراضي الاسرائيلية من منطقة البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "الهدف لم يجتاز إلى داخل إسرائيل ولم يشكل أي تهديد على المواطنين حيث تم تفعيل الإنذار وفق السياسة المتبعة".

يذكر أن حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية نفذت قبل يومين عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، واستهدافها مواقع حساسة في إيلات.

المصدر: RT