إسرائيل.. دوي انفجارين في إيلات بعد دوي صافرات الإنذار (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل، مبينة أنه تفعيل حالة التأهب في مدينة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.

أفاد موقع Ynet بأنه سمع دوي انفجارين في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار.

وأفادت نجمة "داود الحمراء" بأنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط أو سقوط ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الأربعاء إجراء تدريبات في سماء المدينة "كجزء من التفتيش المنتظم"، في الوقت الذي حاول فيه الحوثيون إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: Ynet + RT