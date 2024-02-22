الجيش الإسرائيلي يقتحم منازل منفذي عملية القدس

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل منفذي عملية حاجز الزعيم العسكري شرق مدينة القدس والتي قتل فيها إسرائيلي وأصيب 8 آخرون.

وكشفت وكالة "وفا" أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية بيت تعمر شرق بيت لحم وحاصر منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، الذي يدعي أن نجليه محمد وكاظم نفذا عملية إطلاق نار قرب حاجز زعيم العسكري شرق مدينة القدس، وداهمته، واعتقلته هو، وإحدى بناته".

وتابعت الوكالة: "قوات الاحتلال حاصرت منزل المواطن عزام أحمد الوحش، بحجة مشاركته نجله أحمد مع الشابين الآخرين في عملية إطلاق النار".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها.

وفي سياق منفصل أفادت مراسلة RT بأن "قوات خاصة من "المستعربين" التابعة للجيش الإسرائيلي دخلت إلى حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واختطفت رئيس مجلس الطلبة، صالح عبد المجيد حسن وسكرتير اللجنة الرياضية في المجلس عمرو زلوم، من أمام البوابة الغربية لحرم الجامعة.

المصدر: RT+"وفا"