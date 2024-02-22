الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بناء على اعتبارات عسكرية وأمنية بحتة.

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وأوضح في بيانه أن المناطق التي يمكن العودة إليها عددها 18 من مسافة صفر إلى 4 كم عن الحدود مع غزة.

وذكر أن المناطق هي كرميا، إيريز، يد موردخاي، زيكيم، سديروت نير عام وميفالسيم، رعيم ونير إسحاق وغيرها.

وأوضح الجيش أنه "قام بصياغة موقف أمني لعودة السكان إلى بلدات الجنوب التي تم إخلاؤها في بداية الحرب، وفقا لتقييم الوضع الأمني ​​وبتوجيهات من المستوى السياسي".

وبين غالانت أن ذلك لا يعني "غياب تام للخطر" في ما يتعلق بسكان البلدات التي تبعد من 0 - 4 كيلومترات عن غزة، في إشارة لإمكانية تعرضهم لإطلاق صواريخ منحنية المسار من القطاع.

وأفاد في السياق بأن "خطط عودة السكان يجب أن تقرر بناء على مداولات شاملة بين قائد قيادة الجبهة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن توقيت عودة كل منطقة على حدة بناء على تقييم الوضع.

צה״ל גיבש בימים אלה עמדה ביטחונית להחזרת התושבים ליישובי הדרום שפונו בתחילת המלחמה, זאת בהתאם להערכת המצב הביטחונית ובהנחיית הדרג המדיני.



תכנית החזרה מגובשת בשיח מלא של מפקד פיקוד העורף עם ראשי הרשויות וההחלטה על עיתוי חזרתו של כל יישוב תתקבל בצורה פרטנית ואל מול הערכת המצב pic.twitter.com/q22SnCXaWX — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 22, 2024

المصدر: وسائل إعلام عبرية