 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة لبيوتهم
RT @idfonline
الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x14d

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس إنه لا يوجد ما يمنع عودة سكان بعض مناطق غلاف غزة التي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر، بناء على الاعتبارات الأمنية والعملياتية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بناء على اعتبارات عسكرية وأمنية بحتة.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو منع الشاباك 5 مرات من اغتيال السنوار
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو منع الشاباك 5 مرات من اغتيال السنوار

وأوضح في بيانه أن المناطق التي يمكن العودة إليها عددها 18 من مسافة صفر إلى 4 كم عن الحدود مع غزة.

وذكر أن المناطق هي كرميا، إيريز، يد موردخاي، زيكيم، سديروت نير عام وميفالسيم، رعيم ونير إسحاق وغيرها.

وأوضح الجيش أنه "قام بصياغة موقف أمني لعودة السكان إلى بلدات الجنوب التي تم إخلاؤها في بداية الحرب، وفقا لتقييم الوضع الأمني ​​وبتوجيهات من المستوى السياسي".

وبين غالانت أن ذلك لا يعني "غياب تام للخطر" في ما يتعلق بسكان البلدات التي تبعد من 0 - 4 كيلومترات عن غزة، في إشارة لإمكانية تعرضهم لإطلاق صواريخ منحنية المسار من القطاع.

وأفاد في السياق بأن "خطط عودة السكان يجب أن تقرر بناء على مداولات شاملة بين قائد قيادة الجبهة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن توقيت عودة كل منطقة على حدة بناء على تقييم الوضع.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا