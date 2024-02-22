السابع منذ 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا طويل المدى بمنظومة "حيتس"

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس اعتراض صاروخ باليستي طويل المدى فوق إيلات بواسطة منظومة "حيتس" الدفاعية للمدى الطويل.

إقرأ المزيد

وقال الجيش إنه خلال ساعات الصباح الباكر رصدت منظومة "حيتس" للدفاع الجوي هدفا باليستيا طويل المدى تم إطلاقه من جهة الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.

وأفاد بأن المنظومات تتبعت مسار الصاروخ واعترضه مقاتلو وحدة "حيتس" التابعة لمنظومة الدفاع الجوي خارج حدود إسرائيل.

وأشار في بيانه إلى أن عملية الاعتراض السابعة منذ نشوب الحرب في غزة في شهر أكتوبر 2023.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو لقائد بطارية تابعة لوحدة "حيتس" الميجر "ش" تحدثت من خلاله عن عملية الاعتراض.

בשעות הבוקר המוקדמות זוהתה על ידי מערכת ההגנה האווירית ״חץ״ מטרה בליסטית ארוכת טווח ששוגרה מדרום-מזרח אל עבר המרחב האווירי של מדינת ישראל.



המערכות עקבו אחרי מסלולו של הטיל, ולוחמי יחידת "חץ" במערך ההגנה האווירית יירטו אותו מחוץ לגבולות מדינת ישראל pic.twitter.com/LlFrLdtN1A — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 22, 2024

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139 حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT